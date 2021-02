Controlli anti-Covid a Napoli, 27 multe tra Vomero e Capodimonte

Movida al setaccio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che hanno presidiato le aree più affollate della città; 82 le persone sanzionate. Nei quartieri Vomero e Capodimonte i militari hanno identificato oltre 150 persone - 32 già note alle forze dell'ordine - e controllato 68 veicoli. Ventisette le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Molte sono state contestate per mancanza di mascherina e per violazione del coprifuoco. Due giovani sono stati denunciati perché trovati - in piazza Vanvitelli - in possesso di coltellini a serramanico. Sanzioni covid anche nei quartieri periferici di Secondigliano e Scampia. In poche ore sono state notificate 47 multe ad altrettante persone, sorprese senza dispositivi di protezione individuali e in giro senza giustificato motivo oltre l'orario consentito.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, 50 multe nella movida del centro... LA MOVIDA Movida a Napoli, la sfida ai divieti: blitz di vigili urbani ​e... IL CASO Napoli zona gialla, l’ordinanza di de Magistris è un...

Controlli anche sull'isola d'Ischia: 8 le sanzioni amministrative per mancato rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del covid-19. Tra le persone controllate, un minorenne è stato trovato in possesso di droga ed è stato segnalato alla prefettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA