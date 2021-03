Controlli anti-Covid a Napoli, multe e sequestri da Santa Lucia al rione Monterosa

Carabinieri e polizia proseguono nei controlli sul rispetto della normativa di prevenzione anti-Covid 19. I militari sono stati impegnati nei quartieri Santa Lucia e Chiaia: 11 le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Un19 enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione del Tribunale di Napoli per una rapina commessa nel dicembre del 2019. Un parcheggiatore abusivo, recidivo è stato sorpreso in piazza Matteotti. Cinque persone sono state segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di droga.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli, controlli anti-assembramenti: chiusi due bar ai Decumani LA SICUREZZA Napoli zona rossa, controlli straordinari da oggi ai baretti e nei... IL LOCKDOWN Campania zona rossa, è ufficiale: l'annuncio di De Luca in...

Gli agenti del commissariato Scampia e della polizia locale, con il supporto dei Nibbio e del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato controlli nella zona del rione Monterosa, nel quartiere Scampia: sei le multe,13 i motocicli sequestrati amministrativamente, tre per la successiva confisca. Sanzioni per un totale di 55 mila euro sono state inflitte per violazioni al codice della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA