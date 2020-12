Controlli anti-Covid a Napoli, pregiudicato ​arrestato per evasione

Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Orto del Conte gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato nei pressi di uno stabile un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi. I poliziotti lo hanno bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per rapina. Mario Palazzo, 37enne napoletano, è stato arrestato per evasione.

