Controlli anti-Covid a Napoli, scoperto negozio di telefonia aperto in zona rossa: chiuso per cinque giorni

Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato un negozio di telefonia in piena attività e alcuni avventori che, alla loro vista, si sono allontanati rapidamente.

I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare, un 42enne pakistano con precedenti di polizia, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura del locale per cinque giorni.

