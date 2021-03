Controlli anti-Covid a Napoli e provincia, raffica di multe per 39 mila euro

Durante il fine settimana sono stati svolti, nell’area metropolitana di Napoli, controlli delle forze dell’ordine e delle polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid.

In totale sono state controllate 16.335 persone, di cui 406 sanzionate, 1.161 esercizi commerciali di cui 66 sanzionati mentre per sei è stata disposta la chiusura provvisoria. Sono state impiegate 4.613 unità di personale.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Movida al Vomero, blitz anti-Covid: ​multe per chi circolava fuori... LA SICUREZZA Napoli, a passeggio a Mergellina e via Roma arrivando da altri... IL LOCKDOWN Napoli, assembramenti in strada e appelli ignorati: «A casa si...

In particolare, nel quartire Scampia sono state identificate 65 persone, controllati 41 veicoli di cui 6 sequestrati e uno confiscato e comminate sanzioni per violazioni al codice della strada per 39.000 euro. Sono stati altresì arrestate due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e tre denunciate per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Nel quartiere Decumani sono state identificate 199 persone di cui due sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 e per un parcheggiatore abusivo è stato comminato l’ordine di allontanamento. Sono stati altresì comminati provvedimenti di chiusura di tre bar e sanzioni per i tre titolari.

Nel quartiere napoletano del Vomero è stata disposta la chiusura di un bar per cinque giorni e sono state sanzionate 11 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA