Controlli anti-Covid a Napoli, interrotta partita a carte nel circoletto

Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno sorpreso all'interno di un circolo privato in via Aquila, nel quartiere Poggioreale, persone che giocavano regolarmente a carte, in violazione delle norme anti Covid. Tutti i soggetti presenti nel circolo al momento del controllo degli agenti sono stati identificati e multati. Da successivi accertamenti, il locatario del circolo culturale, M.R. di 36 anni, è stato diffidato al prosieguo dell'attività nonché alla chiusura del locale.