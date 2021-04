Controlli anti-Covid a Napoli, interrotta festa abusiva in via dei Mille: nove multe

Un'altra festa interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine a Napoli. Ieri sera i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della centrale operativa in via dei Mille per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un'abitazione. All'interno gli agenti hanno sorpreso nove persone, tra i 38 e i 53 anni, tutte prive della mascherina, che stavano consumando cibi e bevande. Tutti sono stati multati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, interrotta festa clandestina in un B&B di corso... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Ercolano, sette sorpresi al bar fuori orario e... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Castellammare: quattro denunce e 11 multe