Controlli anti-Covid a Pianura, sette multe e decine di veicoli rimossi

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno controllato nel quartiere Pianura 88 persone e 34 veicoli. Durante il servizio, con la collaborazione della polizia municipale – sezione veicoli abbandonati, sono stati sequestrati e rimossi 19 ciclomotori e 52 autovetture, parcheggiati in stato di abbandono in strada e senza copertura assicurativa. Sequestro che va a sommarsi alle 125 autovetture e i 31 motocicli rimossi nei giorni scorsi nello stesso quartiere.

Denunciato in stato di libertà per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne del posto già noto alle ffoo. Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 89 grammi di marijuana pronti per lo smercio. Sette le sanzioni covid notificate per violazione del coprifuoco e 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti.