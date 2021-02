Controlli anti-Covid a Pianura, multati quattro napoletani senza mascherina

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura di Napoli sono intervenuti su disposizione della centrale operativa in via Comunale Vecchia, nel quartiere napoletano di Pianura, per segnalazioni di assembramenti nei pressi di un complesso condominiale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato quattro napoletani, tra i 26 e i 34 anni, poiché privi della mascherina; e per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l'orario consentito e senza giustificato motivo.

