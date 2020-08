Controlli anti-Covid a Pozzuoli: multati 18 senza mascherine

Diciotto tra titolari e dipendenti di attività commerciali sono stati multati dalla polizia municipale di Pozzuoli durante i controlli svolti, nella serata di ieri, nelle ore della movida flegrea, per non aver indossato i dispositivi di protezione individuale. Di questi sei sono dipendenti di attività di vicinato, in particolare supermercati.

I controlli anti-Covid a Pozzuoli stanno procedendo con costanza e già nei giorni scorsi durante le verifiche, effettuate anche da vigili in borghese, erano stati sanzionati otto tra pub e ristoranti per la mancata utilizzazione delle mascherine da parte di personale addetto al servizio della clientela.



Nel corso dei controlli della municipale è stata dedicata attenzione anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sorpresi e sanzionati quattro abusivi ed applicato il provvedimento di Daspo per uno di loro che operava nella zona di Arco Felice. Multe, infine, sono scattate per due locali pubblici situati nella zona alta di Pozzuoli per aver diffuso musica dopo la mezzanotte.