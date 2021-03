Controlli anti-Covid a San Giuseppe Vesuviano, fioccano multe e denunce

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e limitrofi.

In via Aielli, dove sono stati organizzati posti di controllo per l’intero arco serale, un 22enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di un’auto risultata poi sprovvista di assicurazione, non ha rispettato l’alt imposto dai militari ed è fuggito. È stato poi raggiunto dopo un breve inseguimento dopo aver colpito un muretto di contenimento.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Napoli zona rossa, continuano gli assembramenti: a Frattamaggiore... LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Napoli, maxi blitz ai baretti di Chiaia:... LA SICUREZZA Assembramento nel pub a Battipaglia:chiuso il locale, multati 22...

Nel corso delle attività 20 persone sono state sanzionate per inosservanza al codice della strada: due i veicoli sequestrati, tre le carte di circolazione e una patente sono state ritirate.

Particolare attenzione è stata dedicata alle verifiche sul rispetto della normativa anti-contagio: 27 le sanzioni elevate dai militari, a carico di altrettante persone che non hanno rispettato il divieto di spostamento tra comuni senza motivi di necessità ed urgenza, o ancora inosservanti il divieto di circolazione dopo le 22.

Cinque le perquisizioni a veicoli e otto quelle personali eseguite. Un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e segnalato al prefetto: 123 le persone identificate e 86 i veicoli sottoposti a controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA