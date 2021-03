Controlli anti-Covid a San Giuseppe Vesuviano: multati in cinque sorpresi nel bar

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti su disposizione della centrale operativa in via Ungaretti per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sanzionato la titolare del bar, una 33enne ucraina, poiché sorpresa a svolgere servizio di ristorazione ai tavoli, e cinque persone tra i 24 e i 55 anni, di cui due ucraini e tre romeni, intenti a consumare cibo e bevande; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

