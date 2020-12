Controlli anti-Covid a Villaricca, chiuso il negozio degli alberi di Natale

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno aumentato i controlli del territorio per verificare il rispetto delle norme anti-contagio. Nel percorrere corso Europa, i militari hanno notato l’area antistante un’attività commerciale addobbata a festa. Alberi di natale, festoni e vari accessori natalizi messi in bella mostra. Era tutta merce in vendita nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti-contagio. I carabinieri hanno quindi sanzionato il titolare: vendeva merce che non era di prima necessità e non si era preoccupato di garantire il corretto deflusso della clientela trascurando così gli assembramenti che si aerano creati davanti agli scaffali presenti all’interno dell’attività commerciale. Per l’esercizio è scattata anche la chiusura provvisoria di cinque giorni.

Stessa sorte per il titolare di un altro esercizio commerciale, sempre a Villaricca ma questa volta a corso Italia. L’uomo – anche in questo caso – aveva pensato bene di vendere articoli natalizi piuttosto che solo beni di prima necessità. I Carabinieri lo hanno sanzionato e hanno chiuso temporaneamente per cinque giorni l’attività commerciale.

