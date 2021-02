Controlli anti-Covid ad Afragola, interrotto torneo di biliardo: multati nove giocatori

Si erano riuniti per disputare un mini torneo di biliardo le nove persone identificate e sanzionate ieri pomeriggio dalla polizia municipale di Afragola sorprese dagli agenti in una «sala giochi» della città. Ai giocatori incalliti di biliardo la polizia locale, coordinata dal comandante Michele Orlando, contesta la violazione delle prescrizioni in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.

Le forze dell'ordine hanno anche inoltrato una segnalazione all'Asl Na 2 Nord per i provvedimenti di competenza riguardanti i periodi di quarantena obbligatoria. Per il gestore della struttura sono state attivate le procedure di segnalazione alla questura e alla prefettura per la prevista sospensione dell'attività, che avranno effetto quando le restrizioni per l'emergenza sanitaria saranno cessate.

