Controlli anti-Covid ad Arzano: multe per 3.900 euro e due arresti

Controlli dei carabinieri sono stati eseguiti stamattina al rione 167 di Arzano. I militari, in collaborazione con la polizia locale, hanno identificato oltre 100 persone e controllato 89 veicoli, elevando multe per un importo di 3.900 euro. Nel corso di perquisizioni domiciliari, in collaborazione con personale dell'Enel, sono stati individuati allacci abusivi alla rete elettrica, Tre i denunciati, che dovranno rispondere di furto aggravato.

Nell'ambito dell'operazione, i carabinieri hanno notificato ordini di carcerazione a un 56enne per trasporto e smaltimento illegale di rifiuti e a un 38enne per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando.

