Controlli anti-Covid ad Arzano: ​posti di blocco e perquisizioni

Controlli straordinari dei carabinieri sono in corso ad Arzano dalle prime ore di questa mattina. I militari stanno effettuando posti di blocco e perquisizioni alla ricerca di armi e droga e verifiche negli esercizi commerciali sulla applicazione della normativa di prevenzione anti-Covid.

Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri stanno presidiando la città di Arzano, in provincia di Napoli, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari della compagnia di Casoria sono stati dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo. In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto delle normative anti-contagio: sono già 8 le persone sanzionate.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Terra dei Fuochi: sequestrati 4 chilometri di Regi Lagni: trovate... L'AMBIENTE Caivano, sequestrata un'area colma di rifiuti industriali... L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, tre imprese sequestratenei maxi controlli tra...

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA