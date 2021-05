Controlli anti-Covid a Napoli, blitz tra i baretti di Chiaia: denunciati due parcheggiatori abusivi

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti” e via Partenope, gli agenti del commissariato San Ferdinando e i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno identificato 131 persone.

Inoltre, in via Riviera di Chiaia e via Santa Brigida sono stati bloccati e denunciati G.V. e M.G., napoletani di 51 e 58 anni con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; inoltre, G.V. è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), mentre al 58enne è stato notificato un ordine di allontanamento.