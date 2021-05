Controlli anti-Covid, decine di persone multate a Napoli e in provincia

Cinquantotto persone sono state sanzionate dai carabinieri a Napoli perchè sorprese a passeggiare per strada senza indossare la mascherina. I militari del Comando provinciale di Napoli hanno portato a termine un servizio di controllo per il rispetto delle norme anti Covid sia nel capoluogo che in alcuni Comuni della provincia. Durante le operazioni, i carabinieri della tenenza di Quarto hanno sanzionato il titolare di un ristorante per violazione della normativa covid. Nonostante le prescrizioni imposte, nel locale c'erano 14 clienti che stavano consumando il pranzo. L'attività sarà sospesa per 5 giorni. Titolare e clienti saranno multati.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Torre Annunziata, reagisce alla rapina dello scooter: 17enne ferito a... I CONTROLLI Villaricca, 2 comunioni alla "Lanterna":multate 36... L'INCENDIO Palazzo Reale a Napoli, incendio nella notte domato dai vigili del... LA MOVIDA Coprifuoco a Napoli con la movida fuori controllo: blitz di vigili e...

A Casamicciola Terme, invece, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un disco bar. Al suo interno era in corso un evento del tipo «aperitivo con dj set» con circa 130 persone, poi identificate. Troppe persone, il rischio della calca con un «fuggi fuggi» generale per evitare la sanzione era elevato e quindi i Carabinieri hanno agito con buon senso e non hanno ostacolato l'uscita. I partecipanti saranno sanzionati successivamente. I militari hanno però sanzionato il titolare dell'attività che resterà chiusa per 5 giorni.