Controlli anti-Covid nel rione Salicelle: sequestrati proiettili calibro 38 e petardi

Sempre più intensi i controlli ad Afragola disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli. I militari della compagnia di Casoria insieme a quelli del reggimento Campania hanno dato vita a un servizio di controllo straordinario del territorio nel rione Salicelle: 110 persone identificate e 70 veicoli controllati, perquisizioni e controlli nelle abitazioni delle persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Nei locali a uso comune delle palazzine dell’isolato 18, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 42 proiettili calibro 38 special, un caricatore per pistola, tre bilancini di precisione e 525 petardi per un peso complessivo di 3 chili. Durante le operazioni è stato rinvenuto e sequestrato anche un motoveicolo risultato rubato giorni fa, nascosto in un vicolo del corso Meridionale e restituito al legittimo proprietario.

Nei vani ascensori e nei sottoscala degli altri isolati del quartiere, i carabinieri hanno invece rinvenuto e sequestrato altre 85 dosi di crack, 15 di marijuana e 30 di cocaina. Ancora petardi - 142 - per un peso complessivo di mezzo chilo.

In manette Antonio Nobile, 20enne già noto alle forze dell’ordine: dovrà scontare tre anni di reclusione in carcere per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo d’arma da fuoco commessi nel settembre del 2018.



