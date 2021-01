Controlli anti-Covid nell'area vesuviana: dieci multati mentre giocano a carte

Sono stati sorpresi in una taverna privata a giocare a carte in violazione delle norme anti-contagio. Per questo motivo dieci persone, tutte non conviventi e provenienti da comuni diversi, sono state denunciate a Boscoreale nell'ambito di una più ampia operazione di controllo del territorio che ha portato complessivamente a due denunce ed altre 26 sanzioni pecuniarie. È questo il bilancio degli interventi effettuati dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, in collaborazione con quelli del reggimento Campania, del nucleo cinofili di Sarno e della stazione forestale di Castellammare di Stabia, su disposizione dal comando provinciale di Napoli nei comuni di Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Pompei e Boscoreale.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, auto danneggiate e lanci di bottiglie di notte a Fuorigrotta LE INTERVISTE DEL MATTINO Rider picchiato e rapinato a Napoli, la mamma del baby calciatore...

In particolare, a Pompei i militari della sezione radiomobile hanno denunciato un uomo di 35 anni già noto alle forze dell'ordine perché trovato in possesso di una mazza da baseball di un metro nascosta nell'auto a bordo della quale è stato fermato e controllato. A San Giuseppe Vesuviano, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo di 61 anni per avere abbandonato su un'area di circa 150 metri quadrati carcasse di veicoli, parti meccaniche ed elettriche. L'area è stata sequestrata.

Particolare attenzione è stata rivolta poi alle norme anti-contagio: oltre ai dieci sanzionati a Boscoreale, altri 26 sono stati sanzionati perché senza i prescritti dispositivi di protezione individuale, in assembramento e fuori dei comuni di residenza senza giustificato motivo. Nel corso del servizio sono state controllate oltre 75 persone e 21 veicoli: elevate anche sei contravvenzioni al codice della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA