Controlli anti-Covid tra i baretti di Chiaia: ​denunciati due parcheggiatori abusivi

Polizia e Guardia di Finanza hanno controllato la zona dei «baretti» e via Partenope, nell'ambito dei controlli sul rispetto della normativa anti-Covid: 157 le persone identificate e sei i veicoli controllati.

In via Molosiglio e in via Chiatamone sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi, M.M., 64 , di Pollena Trocchia e S.L., di 48 , di Napoli, entrambi già denunciati, sorpresi nuovamente ad esercitare l'attività. Ai due è stato nbotificato un ordine di allontanamento. Il 64enne è stato multato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio Comune di residenza.