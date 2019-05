Servizio di controllo straordinario del territorio dei carabinieri della compagnia di Poggioreale nei quartieri di San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli e aree limitrofe. Un 66enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Aniello P., del rione Pazzigno, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dopo aver venduto due stecchette di hashish a due clienti che saranno segnalati al prefetto. In casa aveva altre 9 stecchette per un peso di 29 grammi e 290 euro in contanti ritenuti guadagno dello spaccio. Arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto per droga, un 36enne, Giuseppe D.L., ora portato nella casa circondariale di Poggioreale.

Domenica 12 Maggio 2019, 11:53

