Controlli antidroga a Napoli, fugge in scooter alla vista degli agenti ai Ponti Rossi: arrestato spacciatore 53enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria ai Monti hanno notato un uomo seduto su uno scooter che stava nascondendo alcune bustine in un borsello e che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento fino a quando, nella medesima strada, è stato raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato; inoltre, nel borsello di cui si era disfatto poco prima, sono state rinvenute 12 bustine contenenti 12 grammi circa di marijuana e 110 euro.

G.M., 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, gli sono state contestate 3 violazioni del codice della strada per circolazione contromano, velocità non commisurata e per non essersi fermato all’alt.