Controlli antidroga a Somma Vesuviana, arrestato pusher con hashish e cocaina in casa

Ieri mattina gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Alveo Cavone a Somma Vesuviana dove hanno rinvenuto dieci panetti di hashish del peso di circa 960 grammi e tre involucri contenenti 433 grammi circa di cocaina.

P.D.M., 38enne di Somma Vesuviana con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine i poliziotti, nel transitare nella medesima via, hanno rinvenuto, sotto una siepe, un fucile Franchi a canne mozze cal.12 riposto all’interno di una custodia in pelle e lo hanno sequestrato.