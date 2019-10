Domenica 13 Ottobre 2019, 11:57

BACOLI. Ben 48 verbali in poche elevati dalla Polizia Municipale di Bacoli in poche ore dopo i controlli con l'autoscan. Sanzionati i veicoli privi di assicurazione o revisione. In dieci casi, per l'assicurazione scaduta di auto e moto sono stati emessi verbali da 868 euro ciascuno. In altri trenta, per mancata revisione multe da 169 euro. Per i restanti casi, è stata addirittura riscontrata l’assenza sia di assicurazione che di revisione con una sanzione da 1.037 euro. Per questi ultimi è scattato anche il sequestro del veicolo.