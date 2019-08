Porte, finestre e tavole di legno: i nuovi nascondigli della droga

Giovedì 8 Agosto 2019, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 16:52

I carabinieri hanno svolto servizi di controllo straordinari in tutta la città nell’ambito del protocollo «Piano Napoli»Lungo la Pedamentina San Martino i militari della compagnia Centro hanno trovato 4,9 chili di hashish nascosti dietro una porta arrugginita coperta da tavole inchiodate al muro.i carabinieri della compagnia Stella, del Reggimento Campania e del Nucleo cinofili hanno invece arrestato per droga Salvatore Vitiello, 20enne di Arzano. Il giovane è stato controllato a Scampia, nei pressi del lotto T/a. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato 13 grammi di marijuana suddivisi in 9 dosi, 20 stecchette di hashish del peso complessivo di 60 grammi, 30 dosi di eroina del peso di 29 grammi totali e 7 grammi di cocaina divisi in 25 dosi.Il ragazzo aveva poi la chiave di una cassaforte nascosta in un’intercapedine di una finestra sul ballatoio comune di uno stabile del lotto T/a: al suo interno c’erano 210 dosi di eroina, 7 grammi e 25 dosi di cocaina e 20 stecchette di hashish. Gli stupefacenti sono stati sequestrati, il 20enne portato in carcere.