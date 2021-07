Napoli, guida senza casco e assicurazione: record di sanzioni al rione Sanità

Centauri indisciplinati e pericolosi al centro dei controlli nel rione Sanità a Napoli. Negli ultimi 30 giorni, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e della Compagnia Stella hanno controllato 393 veicoli: 751 le contravvenzioni al codice della strada notificate. In particolare, per guida senza casco e circolazione senza la copertura assicurativa. Importanti i numeri relativi ai fermi e sequestri amministrativi: 491, 16 mezzi al giorno in media. Come già rilevato nei giorni scorsi, il numero delle sanzioni supera quello dei veicoli. 23 le persone denunciate per guida senza patente con recidiva nel biennio, 2 i minori denunciati per ricettazione perché trovati alla guida di uno scooter rubato.