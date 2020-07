Controlli dei carabinieri nel Napoletano: 70mila euro di multa e due denunciati

Due persone denunciate, oltre 160 le persone controllate, contravvenzioni al codice della strada per un importo di 70000 euro: è l bilancio di una serie di controlli che i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno messo in atto nei comuni di Marano e Villaricca, nel Napoletano. Nel dettaglio, 168 le persone e 96 i veicoli controllati, con oltre 40 le contravvenzioni al codice dell strada notificate: tra queste, guida di motoveicoli senza l'uso del casco protettivo, 16 i veicoli privi di copertura assicurativa, sanzioni per guida senza patente poiché mai conseguita, circolazione con veicoli già sottoposti a sequestro.

Sanzioni per un ammontare di 70.000 euro e contestuale sequestro amministrativo di 30 veicoli. Un 29enne di Giugliano dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina. Individuato anche il «pirata» che a Villaricca dopo aver investito una persona era scappato.

Ultimo aggiornamento: 11:59

