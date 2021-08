Controlli nelle case vacanze a Ischia, quattro denunce

Ischia, case vacanze al centro dei controlli. I carabinieri hanno controllato 30 appartamenti nelle aree più turistiche dell'isola e identificato 73 ospiti. Quattro persone sono state denunciate perché avevano fittato illecitamente la propria abitazione senza comunicare all'autorità di pubblica di sicurezza i dati di identità.

APPROFONDIMENTI RIMINI Festa nella discoteca Ecu di Rimini con mille persone: chiusi tre... PUGLIA Gallipoli, si allarga il focolaio, altri positivi al ritorno dalle... IL TURISMO Vacanze a Ischia, si teme la movida: soft le verifiche nei locali

Non solo. Un 66enne con tasso elitico molto alto è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo e quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un 30enne, invece, è stato denunciato per omissione di soccorso: in sella alla sua moto, a Casamicciola Terme, aveva investito un altro centauro e si era allontanato allontanato senza prestare aiuto.

Arrestato anche un 45enne romeno in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli: deve scontare 8 mesi per guida sotto l'influenza di alcol, reato commesso nel settembre del 2013. Ora è detenuto nel carcere di Poggioreale.

Controlli anche in mare: i militari della motovedetta hanno denunciato due persone sorprese a Forio, nell'area marina protetta, a praticare pesca subacquea. Sequestrati tre fucili armati con aste in acciaio e altri arnesi da sub. Due le persone, infine, segnalate alla prefettura per uso personale di droga: grazie al fiuto dei cani del Nucleo carabinieri cinofili di Sarno, sono state individuate nel porto di Ischia, appena sbarcate da un aliscafo. Con alcune bustine di marijuana nelle tasche.