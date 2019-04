Napoli, controlli tra Chiaia e i Quartieri Spagnoli: denunce e 13mila euro di verbali

Domenica 7 Aprile 2019, 11:15

Stretta dei controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Napoli che hanno eseguito ieri un servizio straordinario nel centro storico, a Chiaia e nel quartieri spagnoli. I militari della compagnia Centro insieme a colleghi del reggimento Campania hanno sottoposte a controllo 234 persone di cui 34 minori.Nell'azione di monitoraggio, prevenzione e repressione svolta dai carabinieri, sono stati segnalati al Prefetto, due giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti detenute per uso personale. In piazza Bellini, sono stati arrestati due un 23enne già noto alle forze dell’ordine e un 32enne,entrambi napoletano e presi in flagranza di reato, ritenuti responsabili di spaccio di stupefacenti perché sorpresi a cedere marijuana a un giovane italiano e poi trovati in possesso nel corso di successiva perquisizioni personali di 15 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina e 455 euro molto probabilmente, ricavati dall’attività di spaccio.Una casalinga, di 42anni residenre in via Mondragone, è stata denunciata in stato di libertà per aver abbandonato il suo animale domestico in piazza monteoliveto per liberarsene. I militari hanno elevato anche 38 verbali per infrazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 13 mila euro, tra le quali 6 per mancanza di copertura assicurativa, una per guida senza patente e 10 per circolazione senza casco, 5 per circolazione con mezzi sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo. Infine, i carabinieri hanno sanzionato un uomo sorpreso a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.