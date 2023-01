Controlli con il «drogometro», 5 patenti ritirate a Napoli

Al volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Per contrastare il fenomeno sono stati effettuati controlli con il "drogometro" a Napoli, in piazza Vittoria e in piazza San Pasquale. In azione una vera e propria task-force che, nonostante le avverse condizioni meteo, ha fermato oltre 21 veicoli e 56 persone, riscontrando quattro violazioni per la guida sotto l’effetto di alcol (articolo186, codice della strada) e una per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 187). Immediata la denuncia, oltre al ritiro della patenti di guida, con 60 punti decurtati complessivamente.