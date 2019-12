Controlli nel cuore della movida nel Napoletano: si apparta con la droga, denunciato

PORTICI. Si apparta in un parcheggio con dosi di droga addosso: scoperto e denunciato 20enne per detenzione ai fini di spaccio. È accaduto poco fa nella zona della movida porticese dove una pattuglia del Niss della polizia locale, guidata dal comandante Gennaro Sallusto, ha scoperto e denunciato per detenzione ai fini di spaccio A.I., un 20enne residente a Portici.



Nel corso di un'operazione di controllo per il contrasto dell'illegalità diffusa, gli agenti si sono accorti dell'auto appartata in un punto buio del parcheggio e si sono avvicinati. In quel momento il giovane ha cercato di disfarsi di tre dosi di hashish ma la polizia, accortasi dei movimenti strani, lo hanno perquisito. Lo hanno trovato in possesso di 3 dosi di hashish del corrispettivo peso di 5,2 3,9 e 2,3grami per un totale di 12 grammi, così hanno sequestrato la droga e deferito il 20enne all'autorita giudiziaria.