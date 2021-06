Servizio «Alto impatto» dei carabinieri a Castellammare: decine di multe, denunciati due parcheggiatori abusivi

Servizio «alto impatto» nel comune di Castellammare, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Decine di militari della locale Compagnia hanno presidiato il centro città ed il lungomare con posti di controllo e ispezioni nelle attività commerciali.

Un uomo è stato arrestato in flagranza per violazione della sorveglianza speciale di polizia: obbligato a dimorare nel comune di Torre Annunziata è stato sorpreso nella città stabiese. E ancora un’uomo del 65 è sottoposto alla detenzione domiciliare in esecuzione di un provvedimento giudiziario legato a reati commessi nel 2009. Due i parcheggiatori abusivi denunciati, numerose le multe per violazione del codice della strada.