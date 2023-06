17enne denuciato per spaccio a seguito dei controlli della polizia a Napoli

Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettutato dei controlli nella zona degli "chalet" di Mergellina e in largo Sermoneta, ottendendo sorprendenti riscontri.

Dal controllo effettuato è emerso che su 398 persone identificate, 113 avevano precedenti penali; inoltre, sono stati controllati 120 veicoli di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e sono state contestate 19 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Ancora, sono stati rimossi 4 veicoli e ritirate tre carte di circolazione.



Nella notte di lunedì 12 giugno gli agenti, in largo Sermoneta, hanno effettuato un controllo ad un’autovettura trovando un uomo in possesso di 5 involucri contenenti circa 4,2 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di 60 euro; pertanto lo stesso, un 17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Infine, un altro degli occupanti del veicolo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 1,3 grammi.