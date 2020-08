Vico Equense. Sottrae cellulari e portafogli da un'auto e, poi, da un furgone: arrestato. Nell'ambito della task force sicurezza messa in piedi dai carabinieri della compagnia di Sorrento per il giorno di Ferragosto è stato immediatamente individuato e arrestato il 35enne che in corso Filangieri ha commesso il doppio furto.



Prima si avvicina a un'autovettura, da cui preleva cellulare e portafogli, con soldi, documenti e carte di credito. Poi si introduce nel furgone, poco distante, approfittando del momentaneo allontanamento del proprietario, prelevando un'Iphone. Da lì la fuga, durata molto poco. Giunta la segnalazione, i militari si sono, infatti, immediatamente messi sulle tracce dell'uomo che, anche grazie all'uso delle telecamere di videosorveglianza, è stato subito individuato.



intanto continuano i controlli su tutto il territorio, anche per assicurare il rispetto delle normative antiCovid.