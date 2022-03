Controlli a Frattaminore: 83 persone identificate

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Turati, via Giovanni XXIII, piazza Atella e piazza San Maurizio.

Nel corso dell'attività sono state identificate 83 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllata una persona sottoposta agli arresti domiciliari; sono stati altresì controllati 28 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestata una violazione del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa.