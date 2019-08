Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Pollena Trocchia. Durante i posti di controllo sono state identificate 149 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, e controllati 59 veicoli. Sono stati eseguiti 3 sequestri amministrativi per veicoli privi di copertura assicurativa ed un fermo amministrativo per guida senza patente. Inoltre, sono state controllate 12 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari ed una persona è stata denunciata per furto.

Sabato 31 Agosto 2019, 19:05

