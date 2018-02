Controlli in stazione Circum, 15enne denunciato: addosso aveva un manganello

Sabato 3 Febbraio 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 15:57

Stamattina gli agenti di polizia del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere e di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso la stazione della Circumvesuviana di via comunale delle Murelle, dove hanno notato tre ragazzi che confabulavano tra loro, sulla banchina della stazione. Gli agenti, che avevano notato uno strano rigonfiamento del giubbino indossato da uno dei tre, identificavano i tre quindicenni, tutti di Somma Vesuviana.Il controllo era negativo per due dei giovani. Ma al terzo, quello che indossava il giubbino con il rigonfiamento, veniva trovato addosso un manganello telescopico nero, di circa mezzo metro, con anima in ferro. Il ragazzo dichiarava di portare il manganello per difendersi da eventuali attacchi di baby gang. Il giovane trovato in possesso del manganello, che è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi ed affidato al padre.