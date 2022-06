Napoli, controlli straordinari della polizia al mare e in città

Gli agenti dei commissariati Posillipo e San Ferdinando e personale della polizia metropolitana hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Marechiaro, delle spiagge e degli scogli di Mergellina dove sono state identificate 18 persone, di cui 6 con precedenti di polizia.

APPROFONDIMENTI LE SANZIONI Castellammare, controlli della forestale: denunciate 2... L'OPERAZIONE Napoli, alcol venduto ai minori: bar chiuso per trenta giorni I CONTROLLI Napoli, Bagnoli e Coroglio al setaccio: 22enne col coltello e 4...

In particolare, i poliziotti del Commissariato San Ferdinando in rotonda Diaz hanno denunciato un 48enne filippino per aver violato il divieto di sorvolo previsto dal codice della navigazione poiché sorpreso a far sorvolare un drone sprovvisto di autorizzazione in una zona soggetta al vincolo “no fly zone”.