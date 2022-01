Controlli sui mezzi pubblici a Napoli, multati decine di taxi tra aeroporto e centro

Gli agenti del nucleo di polizia turistica hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell'abusivismo nel trasporto pubblico con particolare attenzione alla zona dell'aeroporto di Capodichino. In seguito ai controlli presso l'area aeroportuale sono stati sanzionati due conducenti di taxi del Comune di Napoli perché sorpresi a prelevare passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio aeroporto, due per servizio fuori turno, uno sorpreso a prelevare clienti senza rispettare l'ordine di fila, due per aver omesso il rilascio della ricevuta su tratta a tariffa fissa, uno per omessa revisione periodica del veicolo, uno per mancanza di copertura assicurativa del veicolo.

Oltre alla sanzione sono state, in alcuni casi, ritirate le licenze e segnalati all'ufficio corso pubblico per le determinazioni disciplinari. In due occasioni i taxi controllati sono risultati essere in possesso di licenza di altri Comuni e dunque sanzionati, oltre al ritiro della licenza, per carta di circolazione senza indicazione di veicolo utilizzato per conto terzi e per l'esercizio dell'attivita fuori turno. Tra i veicoli controllati come noleggio con conducente è stata elevate una sanzione per mancanza di licenza.

Sanzionato anche un tassista napoletano che fuori turno esercitava abusivamente con veicolo privato l'attività di noleggio con conducente e due conducenti di nazionalità straniera di cui uno sprovvisto di patente. Oltre alle sanzioni previste dal CdS agli abusivi veniva anche sottoposto a fermo il veicolo utilizzato con ritiro della carta di circolazione. Le attività di controllo in città rilevavano anche in piazza Dante un conducente noleggio con conducente abusivo che trasportava ragazzi da Secondigliano a piazza Dante con applicazione della sanzione di 173 euro e il ferrmo amministrativo veicolo.

Nell'ambito dei controlli alle attività ricettive turistiche, al corso Vittorio Emanuele è stato individuato b&b senza scia e senza contratto di locazione e il titolare veniva sanzionato per b&b per 1376 euro. Lo stesso titolare veniva deferito per omessa comunicazione alloggiati alla questura. In via F. Giordani un b&b regolarmente munito di scia, è stato sanzionato per superamento posti letto autorizzati.