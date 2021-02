Un fucile a canne mozze calibro 16, 135 grammi di hashish e 151 di marijuana: è quanto hanno sequestrato i carabinieri della stazione della stazione di Brusciano in un sottotetto di un'area comune nel complesso popolare «ex lege 219». Sul fucile saranno eseguiti accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano stati utilizzati in fatti di sangue o intimidazione,.

