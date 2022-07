Furto e possesso di chiavi alterate, arrestato 39enne napoletano

Gli agenti del commissariato Decumani hanno arrestato un 39enne napoletano per furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di un furto in un edificio.

I poliziotti, una volta all’interno dello stabile, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi sotto la scrivania della portineria e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, all’interno del suo zaino, hanno rinvenuto una consolle, un telecomando e due magliette del valore di circa 200 euro che l’uomo aveva asportato, poco prima, dalla portineria.