Controlli nei quartieri di Napoli: multe per guida senza patente e assicurazione

Nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli gli agenti della locale unità operativa della polizia locale hanno sottoposto a sequestro sette veicoli per mancanza di copertura assicurativa oltre alla contestazione di 22 verbali per guida senza patente, assenza di documenti o della revisione periodica e per il mancato rispetto dell'ordinanza antismog.

APPROFONDIMENTI IL CONTRABBANDO Controlli a Napoli, sorpresi con 43 chili di sigarette di... LA TRAGEDIA Incendente sul lungomare di Pozzuoli: scooter perde il controllo,... LA LITE Napoli, rissa tra vicini di casa: denunciati in sei tra cui un evaso...

Nella zona di Chiaia in piazza Carolina motociclisti del gruppo intervento territoriale, in riscontro a una segnalazione, hanno individuato e sanzionato il responsabile dell'utilizzo illecito di un contrassegno invalidi, intestato a persona deceduta, rimuovendo con un carro gru l'auto parcheggiata nello stallo riservato ai disabili.

Nella zona di Scampia i poliziotti municipali hanno elevato cinque verbali con relativo sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa, quattro verbali per guida senza patente con conseguente fermo amministrativo per i quattro veicoli, oltre a dieci verbali contestati per assenza dei documenti di circolazione, della revisione periodica e per il mancato rispetto dell'ordinanza antinquinamento.