Controlli a tappeto a Poggiomarino un arresto, trovata un'auto rubata

Servizio alto impatto disposto dal comando provinciale carabinieri di napoli a Poggiomarino e a Striano con il supporto del nucleo elicotteristi di pontecagnano e del Nas. I Carabinieri hanno setacciato le strade ed effettuato diversi controlli. Prezioso anche il contributo fornito dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Arrestato Crescenzo Di Pace in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Milano. L’uomo, 54enne di Poggiomarino già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare la pena della reclusione di 2 anni e 10 mesi per reati contro il patrimonio.

Denunciati a piede libero un 18enne e un 44enne perché trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Ispezioni a tappeto durante le quali è stata controllata una concessionaria di Striano dove i Carabinieri hanno denunciato il titolare per deposito di rifiuti incontrollato. Denunciato per ricettazione il titolare di un’altra concessionaria che si trova a Poggiomarino. Nella sua attività, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un’auto rubata e una centralina elettronica utilizzata per il furto.

Denunciata la titolare di un bar di Poggiomarino dove i militari hanno trovato un lavoratore in nero. L’attività è stata chiusa. Molteplici le violazioni penali accertate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e carenze igienico-sanitarie, strutturali e autorizzative. Per la donna anche sanzioni per un importo complessivo di quasi 30mila euro.

I carabinieri hanno controllato anche diversi minimarket. Sequestrati 300 chili di alimenti non tracciati.

Durante il controllo a largo raggio i Carabinieri hanno chiuso anche una sala giochi di striano dove sono stati trovati 2 apparecchi non conformi ai requisiti di legge ed adibiti abusivamente al gioco. Per il titolare una sanzione da 20mila euro.