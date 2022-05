Controlli nella movida di Sorrento, multe e auto in sosta selvaggia rimosse

Notte di controlli nelle strade della movida del cuore di Sorrento. Dalla tarda serata di ieri e fino alle prime luci dell’alba di questa mattina, gli agenti della polizia municipale e gli uomini del commissariato hanno effettuato verifiche nei confronti di auto e scooter in transito tra piazza Sant’Antonino, piazza Tasso e piazza Lauro. Nelle stesse zone è stata effettuata anche un’attività contro la sosta selvaggia con la rimozione di alcune vetture.

Nel dettaglio i poliziotti del vice questore Nicola Donadio e gli agenti del comandante Rossella Russo, questi ultimi coordinati sul campo dai tenenti Giuseppe Coppola e Simone Gargiulo, hanno comminato in totale 74 contravvenzioni per violazioni del Codice della strada con la sottrazione di 25 punti dalle patenti dei conducenti. È tornato in azione anche il carro attrezzi che ha rimosso quattro vetture parcheggiate in punti della città dove intralciavano la circolazione.