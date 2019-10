Lunedì 21 Ottobre 2019, 10:27

Serrati i controlli dei carabinieri anche a Sorrento e nei comuni limitrofi. Durante il servizio, disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i militari della compagnia locale hanno denunciato 2 persone, un 36enne di San Giovanni a Teduccio e un 58enne di San Giorgio a Cremano. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 3900 euro in contanti, 6000 euro in assegni bancari e numerose carte di prelevamento e credito: nessuna spiegazione sull’origine del denaro rinvenuto.Denunciato anche un 34enne di Piano di Sorrento, trovato in possesso di 36 grammi di hashish e un 22enne di Boscotrecase, al quale i carabinieri hanno sequestrato un coltello a serramanico.Due gli assuntori di stupefacenti segnalati alla prefettura, 91 le persone identificate e 53 i veicoli controllati.Sono invece 12 le contravvenzioni complessivamente notificate. 2 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.