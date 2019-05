Controlli nella Stazione Centrale di Napoli: due arresti, un persona denunciata

Giovedì 23 Maggio 2019, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 14:41

Due persone arrestate, una denunciata, 776 controllate, 5 contravvenzioni. È il bilancio dei controlli della Polizia ferroviaria nelle stazioni della Campania, nell'ambito dell'operazione «Rail Safe Day» disposta, a livello nazionale, dal Servizio centrale della Polizia Ferroviaria e diretta al contrasto di comportamenti illeciti e di condotte a rischio per l'incolumità dei viaggiatori. Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania ha intensificato le misure di osservazione e vigilanza con l'impiego di 42 pattuglie che hanno presenziato gli accessi delle principali stazioni, 11 a bordo dei treni e 5 per servizi antiborseggio e pattugliamenti delle linee ferroviarie.A Napoli Centrale le pattuglie impegnate ai varchi hanno operato con il supporto di unità cinofile antidroga e antiesplosivo della Polizia di Stato e con l'impiego di tecnologie all'avanguardia, quali smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti. Nel corso dei controlli, due poliziotti in borghese, camuffati tra i clienti di un esercizio commerciale della Stazione, hanno notato un uomo armeggiare nei pressi degli espositori degli apparecchi elettronici. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno tenuto d'occhio e lo hanno visto rubare due caricabatterie portatili, del valore di sessanta euro, e nasconderli nel suo zaino. Ignaro di essere osservato il ladro è uscito velocemente dal negozio, ma gli agenti lo hanno immediatamente bloccato.Vistosi scoperto l'uomo ha inscenato una violenta reazione e, nel tentativo di divincolarsi e di sottrarsi all'arresto, ha iniziato a spingere, tirare calci, spintonare e insultare i poliziotti, arrivando a minacciarli con una siringa sporca di sangue. Ma gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a condurlo in ufficio senza che nessuno si facesse male. D.M. 33 anni, pluripregiudicato della provincia di Salerno, è stato arrestato per rapina impropria e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.Arrestato anche un altro salernitano L.S., 55 anni, che dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, è incappato nei controlli della Polfer, nella stazione di Salerno. Mentre a Napoli Centrale un venditore abusivo è stato fermato ai varchi e controllato con il metal detector in dotazione alle pattuglie della Polfer. Trovato in possesso di un coltello il pregiudicato è stato denunciato e l'arma impropria è stata sottoposta a sequestro penale.