Controlli nelle strade della movida, soccorsi per l'incendio in casa

Movida sotto osservazione. A Chiaia identificate 34 persone, contestate 2 violazioni a centauri senza casco. Al Vomero controllate altre 60 persone. Denunce anche agli automobilisti indisciplinati e, per occupazione abusiva di suolo pubblica, al titolare di un locale commerciale in via Circumvallazione esterna per occupazione abusiva di suolo pubblico. Contestate 24 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, revisione periodica e guida senza casco, senza patente e con una diversa da quella prevista, e per non essersi fermati all’alt o per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro. Sanzioni per 29.000 euro.

Non solo. I poliziotti sono intervenuti in uno stabile in via Stornaiuolo a Napoli, dove si era sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano. Una volta sul posto, in attesa dell’arrivo di personale dei vigili del fuoco, gli operatori sono hanno evacuato due persone con i loro animali domestici.