Napoli, movida tranquilla tra i baretti di Chiaia: ordinanza rispettata, niente alcolici in strada

I controlli messi in campo dalle forze dell’ordine questa sera hanno funzionato. A quanto sembra - almeno sino alla mezzanotte - i ragazzi e gli esercenti della movida nell’area dei baretti di Chiaia, hanno rispettato l’ordinanza emessa dal governatore Vincenzo De Luca. Nessun alcolico è stato consumato tra i vicoli all’esterno dei locali, anche se il timore resta per il weekend. Quando con ogni probabilità il maggiore numero di ragazzi in strada renderà più difficili i controlli delle forze dell’ordine.



Ultimo aggiornamento: 00:31

