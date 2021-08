Controlli nelle case a Pianura e nel Napoletano, scattano le denunce per droga

Effettuate diverse perquisizioni a Pianura in abitazioni di persone sottoposte a misure detentive. Identificate 66 le persone, di cui 36 pregiudicate. Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio quattro persone: un 22enne, un 80enne, un 52enne e un 21enne. A casa di quest’ultimo i militarii hanno rinvenuto e sequestrato 5 piantine di marijuana, 40 foglie della stessa sostanza già essiccate e diverso materiale per il confezionamento. Denunciati anche 2 parcheggiatori abusivi, e non per la prima volta negli ultiimi due anni. E sequestrati due scooter per violazioni al codice della strada.

A Pozzuoli i militari hanno invece arrestato per spaccio e detenzione di droga a fini di spaccio un 47enne di Giugliano e un 29enne di Pozzuoli: a Licola Mare percorrevano sempre la stessa porzione di strada, e in un piccolo nascondiglio ai piedi di un arbusto avevano nascosto 17 dosi di cocaina (8 grammi), 13 stecchette di hashish (17 grammi) e 9 grammi di marijuana in altrettante bustine.

Non ultimo, un 22enne è stato fermato a un posto di controllo a Quarto e perquisito. Nell’auto del giovane, in un portaoggetti, i militari hanno rinvenuto una bustina di hashish, una di marijuana e 330 euro in banconote di piccolo taglio. E altre 18 stecchette di hashish sono state trovate nell’armadio della sua camera da letto..